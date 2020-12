Réforme des retraites: l'opposition à l'assaut d'un projet "mort-né"

Interrompue par la crise sanitaire, la réforme ne fait même plus l'unanimité au sein du gouvernement quant à sa priorité. A l'Assemblée nationale, les partis d'opposition ont à nouveau fait part de leurs critiques.

En plein "bourbier" de la loi "Sécurité globale", le gouvernement pourra t-il, d'ici 2022, se dépêtrer du dossier laborieux des retraites? Qualifiée de "priorité absolue" par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, la réforme a fait face mardi 1er décembre à un tir de barrage des oppositions de droite comme de gauche à l'Assemblée nationale. "La réforme des retraites est mort-née car ceux qui l'ont portée sont démonétisés" , a déclaré à la presse le patron des députés LR Damien Abad.

"Il y a trop de tension sociale dans ce pays (...) Ma conviction profonde, c'est qu'il n'y aura pas de réforme des retraites sur ce quinquennat" , a ajouté le député de l'Ain. "Bruno Le Maire serait bien inspiré d'en parler avec tous ses collègues", a ironisé le socialiste Boris Vallaud, en relevant les discordances au sein du gouvernement sur ce sujet.

Le sens des priorités

Le PS ne veut pas voir "revenir après la crise (sanitaire) une réforme qui était déjà mauvaise avant la crise", a-t-il ajouté. Le communiste Pierre Dharréville a estimé qu'il "serait profondément indécent de revenir à cette réforme de régression sociale".

Bruno Le Maire a, dans le journal Le Parisien de dimanche, dit avoir "la conviction forte" que la réforme des retraites devait être "la priorité absolue" pour rembourser la dette engendrée par la crise du Covid-19.

Cette position a été accueillie avec distance par la ministre du Travail Elisabeth Borne et son collègue chargé des Relations avec le Parlement, qui ont livré un avis différent. "La priorité absolue, c'est de sortir de la crise sanitaire, économique, sociale, de protéger les emplois, c'est l'avis unanime des partenaires sociaux", a assuré Mme Borne. Pour Marc Fesneau, la réforme des retraites visait "à avoir plus de justice", et "l'angler sur la question budgétaire ne me paraît à ce stade pas la question". Le patron de LREM, Stanislas Guerini, a souhaité en revanche "avancer d'ici la fin du quinquennat" sur ce "chantier essentiel".