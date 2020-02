Réforme des retraites : «L'obstruction n'apporte rien», lance Richard Ferrand aux Insoumis

Une commission spéciale de l'Assemblée nationale entame ce lundi ses travaux sur le projet de réforme des retraites. Au total, plus de 20 000 amendements ont été déposés : un record pour cette législature. Mais pas de quoi décourager le président Richard Ferrand, qui assure que tout le temps nécessaire sera mobilisé pour aller au bout de l'examen de ce texte.Plus de 20 000 amendements sont déposés. Comment allez vous gérer une telle masse ?RICHARD FERRAND. Sur les 22 160 amendements déposés, 19 713 proviennent du groupe France insoumise, dont le président avait annoncé sa volonté d'obstruction. Il la met donc en œuvre. On a déjà connu des débats avec des milliers d'amendements mais ils ont toujours fini par aboutir. La commission a jusqu'à vendredi prochain pour finir ses travaux, sur le projet gouvernemental et sur les amendements déposés par les députés. Si cela s'avérait nécessaire, elle poursuivra ses travaux tout le week-end prochain. A partir du 17 février, l'Assemblée débattra du texte et des amendements en séance publique avant que le texte ne parte au Sénat.La France Insoumise, comme tout autre groupe politique, a-t-il le pouvoir de bloquer le vote de la réforme ?Un pouvoir de blocage non, mais d'obstruction et de ralentissement oui. Sur les 19 713 amendements déposés par La France insoumise, 16 000 sont quasiment identiques. Cela prouve qu'il s'agit plus d'exercices de répétition que d'exercices d'imagination. Nous mobiliserons tout le temps nécessaire pour aller au bout de l'examen de ce texte. La démocratie a tout à gagner à un débat de qualité. L'obstruction n'apporte rien. Le débat perdrait à subir des obstacles artificiels. Le travail parlementaire doit être calme, intelligible et d'abord répondre aux questions que les Français se posent pour permettre de bien comprendre les effets concrets du texte discuté.Mais comment ferez-vous puisque la durée du débat est ...