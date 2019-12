Réforme des retraites : l'exécutif reste en première ligne pendant les fêtes

Deux semaines, voilà le temps qu'il va falloir attendre pour revoir des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la réforme des retraites. Une trêve, comme l'a appelé de ses vœux Emmanuel Macron ce week-end, en marge de son déplacement en Côte d'Ivoire ? Pas sur le terrain de la grève, mais sur celui des négociations. « Ce qui ne signifie pas non plus qu'on va rester quinze jours sans rien faire, les bras croisés. Bien sûr qu'on reste mobilisé. Bien sûr qu'on prépare déjà les rendez-vous de la rentrée », glisse un collaborateur de l'Elysée.La preuve ce lundi : à peine le chef de l'Etat était revenu à Paris qu'il s'enquérait des dernières nouvelles sur le front des blocages dans les transports, alors que le mouvement entamera mardi 24 décembre son vingtième jour de mobilisation d'affilée. VIDÉO. Manifestation surprise contre la réforme des retraites gare de Lyon Il en va de même du côté de Matignon où Édouard Philippe a enchaîné plusieurs réunions avec ses collaborateurs. Notamment pour préparer le calendrier des concertations proposées aux organisations syndicales à partir de la semaine du 6 janvier.« Là, il s'agit essentiellement de réunions de calage qui vont durer encore quelques jours. L'idée, c'est de préparer au mieux les différents sujets qui seront spécifiquement discutés à la rentrée, comme la retraite progressive dans la fonction publique, les aménagements de carrière ou encore la question de la pénibilité », glisse un proche du Premier ministre. Sera-t-il aussi question des « concessions » financières que l'exécutif aura à mettre sur la table ? Cela pourrait représenter un montant de l'ordre « de plusieurs milliards », selon Olivia Grégoire, vice-présidente LREM de la commission des Finances de l'Assemblée.Le texte présenté le 22 janvier déjà en phase d'écritureLes principaux ministres concernés par la réforme ont ...