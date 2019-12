Réforme des retraites : Jean-Paul Delevoye, un haut-commissaire très politique

Lorsqu'on le sollicite, Jean-Paul Delevoye commence la conversation par cette coquetterie : « Je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée de faire un portrait. Les personnes valent moins que les causes qu'elles défendent. » A chacun ses vanités. Même teneur lorsque l'on demande au haut-commissaire aux Retraites quel est son moteur. Mais pourquoi diable, lui qui ne répond jamais à une offre de mission sans lâcher « il faut que je demande à ma femme », lui qui dit ne pas viser de poste, a-t-il accepté de s'embarquer dans cette galère ? « C'est le projet qui me guide », jure-t-il.Certains dans les couloirs du gouvernement sont convaincus qu'il y trouve là une compensation d'ego : voir son nom inscrit au Panthéon des réformateurs français. « C'est son bâton de maréchal. Le fait qu'il parle de projet de société et non de réforme, cela en dit long sur la façon dont il voit les choses », observe un cadre de la majorité. L'intéressé dément. Pour appuyer son propos, il met en avant cette requête, faite à son successeur à la mairie de Bapaume (Pas-de-Calais) : « Je veux que mon nom ne soit associé à aucun projet, aucune rue. »« C'est un peu le gourou de la majorité »Avec Emmanuel Macron, le lien se noue dès la campagne. Une rencontre des contraires entre le jeune candidat et le vieux chiraquien. « En 1995, j'avais dit à Jacques Chirac : Je préfère perdre avec toi que de gagner avec (Edouard) Balladur. Et il m'avait répondu : Je vais gagner. Macron m'a dit la même chose », nous confiait Delevoye il y a un an, en se remémorant leur premier échange.Le chef des Marcheurs a tôt fait de l'enrôler. Lors d'un meeting à Lille (Nord), en janvier 2017, Delevoye prend place à côté de Brigitte Macron. Il la met en garde contre les « calculateurs » attirés par le pouvoir : « Elle m'a dit : On aura besoin de quelqu'un comme vous pour porter un regard sur les élus », se souvient le ...