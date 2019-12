Réforme des retraites : Jean-Baptiste Djebbari, en première ligne face aux cheminots

L'idée a surgi le 4 septembre, au cours d'un dîner en tête-à-tête avec Gérald Darmanin, le ministre du Budget âgé de 37 ans, comme lui. Nommé au gouvernement la veille, pour épauler Elisabeth Borne sur les Transports, Jean-Baptiste Djebbari venait demander des conseils à l'élu de Tourcoing (Nord), politique aguerri. « Maintenant que tu es secrétaire d'Etat, tu dois rencontrer les ex-ministres, et même les anciens présidents... lui suggère Darmanin. Tu connais Nicolas Sarkozy ? »Non. Djebbari n'a jamais croisé sa route. Cadet d'une famille de quatre enfants, issu d'un milieu modeste - un père vendeur de disques à la Fnac, une mère au foyer -, sa culture à lui était « plutôt de gauche », reconnaît-il. Pendant que Darmanin, étudiant à Sciences-po, roulait sa bosse au sein de la droite républicaine, il se rêvait en pilote de ligne et finançait ses premières heures de vol en travaillant, le soir, dans un centre d'appels téléphoniques. Jamais il n'a milité ni même pris sa carte dans aucun parti avant En Marche. Pur produit de la macronie, il a fait ses premières armes en politique en 2018, défendant bec et ongles la réforme ferroviaire, dont il était le rapporteur, après avoir été élu député de la Haute-Vienne.Il sature l'espace médiatique pour existerDe quoi taper dans l'œil de Sarko, qui « ne connaît pas ce personnel politique avec lequel il n'a pas d'histoire », rappelle l'entourage de ce dernier. Alors, quand Darmanin appelle le cabinet de son ancien mentor pour introduire Djebbari, il lui décroche un rendez-vous pour la mi-octobre. Dans les bureaux de la rue de Miromesnil (Paris VIIIe), le jeune novice détaille son parcours, sonde l'ex-chef de l'Etat sur l'étiquette de « Macron président des riches » et sur la réforme des retraites. Séduit, bien qu'il s'en défende - « Je n'ai jamais voté pour lui et je ne le regrette pas ! », jure-t-il en privé -, ...