Réforme des retraites : Jean-Baptiste Djebbari dénonce "désinformation" et "manipulations" de la part de l'opposition

S'il a salué les syndicats comme l'Unsa et la CFDT, "qui viennent discuter", le secrétaire d'État aux Transports a dénoncé le comportement de la CGT. "Le monde politique ne se résume pas à la CGT", a-t-il déclaré sur France 2.

Le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, le 13 novembre 2019 à Paris. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Concernant la réforme des retraites , le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a dénoncé la "désinformation" et les "manipulations, notamment de la part des oppositions politiques". Lundi 9 décembre, sur le plateau de France 2, il a également renvoyé "à la responsabilité des syndicats". "Il y a eu quand même beaucoup de désinformation et de manipulations notamment de la part des oppositions politiques" , a affirmé le secrétaire d'État.

Le calendrier du gouvernement "posé depuis des semaines"

Interrogé sur la présentation du projet par le Premier ministre Edouard Philippe mercredi, six jours après le début du mouvement de grève massif dans les transports, Jean-Baptiste Djebbari a rétorqué que "le calendrier politique est posé et cela depuis plusieurs semaines". " Ce n'est pas le gouvernement qui a posé le 5 décembre comme journée de grève. Nous avons dit depuis plusieurs mois que les concertations syndicales se tiendraient jusqu'à mi-décembre et que le Premier ministre annoncerait l'architecture de la réforme. Aujourd'hui nous y sommes et je prends ce point de mercredi comme un événement qui j'espère fera la clarté dans l'esprit des Français", a-t-il plaidé.

Une "réforme nécessaire"

S'il a salué les syndicats comme l'Unsa et la CFDT, "qui viennent discuter" et "qui sont exigeants sur les demandes", il a jeté l'opprobre sur ceux "qui ne veulent pas du tout de cette réforme-là, comme d'ailleurs d'aucune des réformes précédentes, comme la CGT".

A l'image de la charge des ministres de l'Economie Bruno Le Maire et de la Transition écologique Elisabeth Borne dimanche, Jean-Baptiste Djebbari prend pour cible la centrale de Montreuil : "le monde politique ne se résume pas à la CGT". Selon lui, "cette réforme est nécessaire, elle doit se faire dans le dialogue (...). Beaucoup de choses sont négociables mais pas le retrait comme le propose Philippe Martinez" , le secrétaire général de la CGT.