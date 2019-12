Réforme des retraites : "Je souhaite que Macron connaisse un échec", affirme Jean-Luc Mélenchon

Fermement opposé à la réforme des retraites, le leader de la France insoumise sera dans la rue le 5 décembre et appelle les Français à se mobiliser aussi.

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon le 9 novembre 2019 à Marseille. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

À la veille d'une mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites qui s'annonce massive, l'exécutif affiche sa "détermination" face aux critiques de l'opposition, qui elle est toujours plus mobilisée.

Jean-Luc Mélenchon a estimé mardi dans un entretien à 20 minutes que la mobilisation de jeudi 5 décembre sera un "grand moment de la vie du pays". Selon le leader de La France insoumise, "le dégagisme qui travaille le pays en profondeur" "va s'exprimer sur les retraites, car c'est un sujet douloureux pour les Français." "Ce jeudi n'est donc pas seulement un événement syndical, c'est un événement national",a-t-il ajouté.

Ce mercredi sur France 2, le député des Bouches-du-Rhône a appelé les Français à se mobiliser. "Je m'adresse à tous les Français, il faut qu'ils s'impliquent dans ce grand sujet parce que M. Macron, page après page, est en train de détruire tout le livre de l'histoire de la République sociale française", a-t-il plaidé. "Je souhaite que M. Macron connaisse un échec (...), il s'agit de la cohésion de la société" , a-t-il ajouté.

Selon lui, la réforme proposée, "c'est du Macron tout craché, un truc technocratique et qui, à la fin, sert la finance, mais ne répond pas au problème posé".

Le patron des députés LFI rappelle le précédent de la grande mobilisation sociale de 1995. "Si on rejouait 95, ce serait déjà pas mal, parce qu'en 95 c'est nous qui avons gagné, on a empêché de dévaster le système de retraite".

"On vit ensemble ou pas ?"

"C'est de la philo aussi : on vit ensemble ou pas? C'est chacun pour soi avec ses petits points, son arrangement? Ou bien, comme on le fait depuis que l'humanité existe, ceux qui peuvent bosser aident ceux qui n'y arrivent plus ou qui doivent aller se reposer. Moi je choisis : tous ensemble!", a-t-il encore argumenté.

Se déclarant "totalement hostile aux violences" qui "invisibilisent le mouvement social", M. Mélenchon a appelé le préfecture de police "à respecter le droit de manifester, à bien comprendre que son boulot n'est pas de réprimer la manifestation mais d'empêcher la violence et de garantir la tranquillité publique de ceux qui manifestent".