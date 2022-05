Réforme des retraites : "Je pense qu'il faut augmenter la durée de cotisation de manière raisonnable", estime Philippe Aghion

L'économiste juge que cette réforme est nécessaire pour "préserver le pouvoir d'achat" et augmenter la richesse nationale.

L'économiste Philippe Aghion, le 8 juin 2021 au Collège de France à Paris. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Invité au micro de France inter, lundi 2 mai, l'économiste Philippe Aghion a apporté son soutien à la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron. Selon lui, il ne faut pas raisonner en terme d'âge de départ à la retraite, mais plutôt songeant à la durée de cotisation. "Je pense qu'il faut augmenter la durée de cotisation de manière raisonnable, en prenant en compte la pénibilité et l'espérance de vie", a-t-il développé. Il estime que cette réforme doit se faire "avec l'accord des syndicats"

Le professeur d’Économie au Collège de France juge qu'une telle réforme est nécessaire, d'abord car " elle aura un effet expansif, ça va augmenter le taux d'activité ". Ensuite parce qu'"augmenter la durée de cotisation à pour effet de "préserver le pouvoir d'achat et d'augmenter le nombre d'actifs". Il affirme qu'augmenter le taux d'emploi permet d'augmenter la richesse nationale : "Ça a un effet direct sur la croissance et ça nous donne la crédibilité pour faire beaucoup plus d'investissements sur la transition énergétique, sur l'innovation, sur la recherche…".

Plus d'endettement

Pour l'économiste, c'est aussi le moyen pour la France d' envoyer des signaux positifs aux institutions de l'Union européenne , afin de "mettre en place une stratégie Draghi", du nom du Premier ministre italien, qui permet plus d'endettement pour financer la croissance du pays. "Pour avoir le feu vert, je dois montrer que je réduis mes dépenses récurrentes", a-t-il déclaré.

Indice des prix à la consommation (glissement annuel en %) de mai 2017 à mars 2022 ( AFP / )

Sur le point de l'inflation, qui atteint 4.8% en France, Philippe Aghion se veut rassurant : "On a une inflation qui est très inférieure aux pays voisins, grâce au bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l’électricité . Pour le moment, nous avons réussi à éviter une spirale inflationniste", a-t-il estimé.