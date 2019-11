Réforme des retraites : "il faut la faire", martelle Édouard Philippe

Malgré la menace de grève massive et reconductible le 5 décembre, le Premier ministre a défendu la réforme des retraites à venir. "Il faut dire aux Français que nous allons travailler plus longtemps (...) soit par la durée de cotisation soit par une mesure d'âge", a-t-il expliqué.

Le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, le 19 novembre 2019. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

"Le président de la République ne s'est pas engagé sur une réforme des retraites pour le plaisir. On sait très bien quand on parle des retraites que c'est anxiogène et compliqué. On ne le fait pas par gaieté de coeur ou pour être populaire", mais "parce que le monde a changé", a expliqué le Premier ministre Édouard Philippe jeudi 21 novembre sur France Inter. "Il faut la faire", a-t-il ajouté en parlant de la réforme.

Alors que les alliés centristes de l'exécutif l'ont appelé à organiser une conférence sociale pour désamorcer les appels à la mobilisation , il a considéré que ceux-ci "appellent au fond l'ensemble des partenaires de ce pays à se saisir de cette opportunité, de ce moment, pour se parler". "Je voudrais entendre les partenaires sociaux avant de prendre des décisions", a-t-il souligné.

Interroger les partenaires sociaux sur le déficit

Le chef du gouvernement, qui recevra les partenaires sociaux les 25 et 26 novembre, compte "leur demander très simplement, très directement", ce qu'ils proposent face au déficit du système de retraites évalué à une fourchette de 8 à 17 milliards d'euros en 2025 par un rapport du comité d'orientation des retraites (COR) qui doit lui être rendu ce jeudi.

Il leur demandera "est-ce que vous considérez que l'équilibre, c'est pas grave, on (verra) plus tard, nos enfants ils se débrouilleront, ou est-ce que vous considérez qu'il y a un vrai sujet, et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on le règle", a-t-il expliqué.

Evolution du ratio entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités de 2002 à 2030, selon les projections du Conseil d'orientation des retraites ( AFP / )

Nous allons travailler plus longtemps

"Il y a toute une série d'hypothèses qui sont ouvertes", a-t-il ajouté, en soulignant que certaines "ne sont pas acceptables": "Dire qu'on va régler le problème en baissant les pensions" ou "en augmentant les cotisations retraites des actifs d'aujourd'hui". En revanche, " il faut dire aux Français clairement, tranquillement, le faire progressivement, que nous allons travailler plus longtemps (...) soit par la durée de cotisation soit par une mesure d'âge ".

Selon lui, "l'âge pivot est un élément de solution", mais "voyons avec les partenaires sociaux s'ils préfèrent des solutions sur la durée, des solutions sur l'âge légal, des solutions sur l'âge pivot, sur l'âge d'équilibre. Tout ça c'est encore relativement ouvert encore une fois, on a un petit peu de temps".