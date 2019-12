Réforme des retraites : Gérard Larcher va organiser un débat au Sénat le 7 janvier

Le Sénat tient à jouer son rôle de proposition et de contre-pouvoir dans le contexte de crise sur la réforme des retraites. Selon nos informations, Gérard Larcher, le président Les Républicains de l'institution parlementaire, va organiser le 7 janvier prochain dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg, un débat sur le sujet.« Nous n'attendons pas que le projet de loi nous soit présenté, souligne-t-on dans l'entourage de Gérard Larcher. D'ailleurs, ajoute-on, qui peut dire précisément quand le texte arrivera sur le bureau des deux assemblées, sur celui de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat en particulier ? » LIRE AUSSI > Réforme des retraites : au sommet de l'Etat, la tension monteGérard Larcher, numéro un de l'opposition de droite ? Certainement, sa stature et son statut lui conférant une surface politique incontestable. Le sénateur des Yvelines n'hésite pas à donner son avis et son analyse sur cette réforme et la crise sociale qu'elle a entraînée.L'âge d'équilibre à 64 ans, le «péché originel»Au lendemain de la présentation de la réforme des retraites par Édouard Philippe, le président du Sénat, notait ainsi des propositions « intéressantes ». « Par exemple, la décision de confier la gestion de la valeur du point aux partenaires sociaux [...], la question des petites retraites inférieures à 1000 euros, une conception plus large de la pénibilité avec la question de l'emploi des seniors », a-t-il cité.Mais pour Gérard Larcher, cette réforme est marquée par un « péché originel » : l'âge d'équilibre à 64 ans. « La réforme était nécessaire sauf qu'elle n'aborde pas le premier sujet qui est celui de l'âge légal de départ à la retraite » « A force d'avoir fait croire à certains partenaires sociaux qu'on n'en parlerait pas, et bien, il y a de la désillusion. »Gérard Larcher reçoit aussi depuis quelques jours, toutes les organisations ...