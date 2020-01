Réforme des retraites : faut-il s'attendre à un vendredi noir à la SNCF et la RATP ?

Certains syndicalistes promettent un "vendredi noir" ce 24 janvier, jour de la présentation du projet de réforme des retraites en Conseil des ministres.

Une rame de métro parisienne bondée au 37e jour de grève, le 10 janvier 2020. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Si les usagers des transports en commun, notamment en région parisienne, souffle depuis quelques jours, la contestation contre la réforme des retraites se poursuit. Une nouvelle journée d'actions est par programmée vendredi 24 janvier par l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU, CFE-CGC et organisations de jeunesse), jour de la présentation du projet en Conseil des ministres. "Vendredi, c'est le jour ou jamais", a souligné le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.

À cette occasion, les syndicalistes de la RATP comptent également reprendre la grève."Dès que les collègues sont prêts, on repart en illimité, en espérant une convergence des luttes", avait affirmé le week-end dernier Laurent Djebali, secrétaire général de l'Unsa RATP traction, alors que l'Unsa RATP annonçait la suspension de la grève. Il s'agit pour les grévistes de "reprendre des forces" avant la prochaine mobilisation du 24 janvier, assurait-il.

"Ça va être très suivi"

"Cette journée est ciblée comme une journée noire . Ça va être une journée où on appelle à une mobilisation générale dans tout le pays. Évidemment, les agents de la RATP ne vont pas être absents de ce rendez-vous, comme d'autres journées à venir", a expliqué lundi 20 janvier sur BFM Paris Olivier Terriot, délégué syndical CGT RATP bus.

Un tract de Solidaires RATP circule sur les réseaux sociaux depuis le mardi 21 janvier et appelle également à un blocage total, sans aucun métro, aucun RER et aucun bus.

"Selon les retours que nous avons sur le terrain des salariés, qui restent mobilisés malgré la trève de ces derniers jours, la mobilisation sera très forte. Ça va être très suivi" , a assuré auprès de CNews François-Xavier Arouls, co-secrétaire du syndicat Solidaires RATP.

La RATP et la SNCF ne communiqueront leurs prévisions de trafic que vers 17h. À l'heure actuelle, on ne connaît que la situation pour le RER B, coexploité par les deux entreprises : au Sud, entre Denfert et Saint-Rémy/Robinson, il faudra compter sur deux trains sur trois en heure de pointe et un train sur deux en heures creuses. Au Nord, il y aura un train sur deux toute la journée entre Denfert et Aéroport Charles de Gaulle/Mitry

Selon BFM Paris, le trafic sur le RER C devrait être peu impacté. Selon un syndicaliste de la RATP, relayé par la chaîne d'info locale, il y aura des perturbations sur la ligne 7, 7 bis, et 13. Gare également aux blocages de dépôts de bus. Les grévistes RATP du dépôt de bus de Pleyel tiendront un piquet de grève dès 5 heures du matin. "On sera loin d'une paralysie totale", assure le journaliste.

Vers une reprise de la grève illimitée ?

"Pour le moment, on se repose et on recharge les portefeuilles", explique auprès du Parisien Béranger Cernon, secrétaire général CGT des Cheminots de Paris-Gare de Lyon (SNCF). Il assure que les cheminots ont envie de continuer le mouvement : "On se dit qu'on n'a pas fait plus de 40 jours pour rien." "Notre principal objectif est de réussir cette journée de mobilisation. Si on est très nombreux, cela pourrait bien relancer le mouvement de grève" , espère-t-il.

L'Unsa RATP est moins affirmative. "45 jours de grève c'est usant physiquement, psychologiquement et financièrement", confie au quotidien Jean-Marc Judith, délégué Unsa RATP. "Une reprise de la grève n'est pas exclue, mais pour le moment on va préférer d'autres modes d'action, comme des grèves ponctuelles ou des occupations" , explique-t-il.