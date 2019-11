Réforme des retraites : et si la loi n'était pas votée avant la fin 2020 ?

Une banale histoire de fuites... Et si, malgré l'accélération du calendrier, annoncée mercredi par le Premier ministre Edouard Philippe, à sept jours de la mobilisation du 5 décembre, la si délicate réforme des retraites n'était pas définitivement adoptée par le Parlement avant la fin 2020 ? Manque de chance pour l'exécutif, les 577 députés ne pourront pas siéger dans l'hémycyle de juillet à septembre inclus, pour cause de réfection de la toiture surplombant le Palais-Bourbon, qui date de 1828.Des travaux à quelque 3 millions d'euros, rendus impératifs par de fâcheuses fuites d'eau. « Il y a des gouttes qui tombent sur les députés en séance, ça fait désordre », glisse une source parlementaire. « A cause de la verrière de l'hémicycle qui se casse la gueule, il n'y aura pas de session extraordinaire en juillet », certifie, goguenard, un responsable de la majorité. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : l'exécutif accélère, les syndicats se braquentLes services de l'Assemblée ont bien tenté de dénicher un autre site pour siéger, mais le Conseil économique, social et environnemental (CESE), situé à deux pas au palais d'Iéna, s'avère trop petit. Et le château de Versailles (Yvelines), où se tiennent les réunions du Parlement en Congrès (Assemblée nationale et Sénat) serait bien trop coûteux : environ 300 000 euros par jour, selon des estimations, notamment pour le transport des députés.Complication supplémentaire, le Sénat entre, pour sa part, dans une zone électorale, puisque la moitié de ses élus sera renouvelée en septembre. Concrètement, la Haute assemblée ne pourra pas reprendre ses travaux avant mi-octobre.L'hypothèse d'une procédure d'urgencePour le gouvernement, la course contre la montre est engagée. « On va au moins faire passer le texte en première lecture avant l'été », précise un ministre. A moins que la manœuvre ne soit considérablement ...