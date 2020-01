Réforme des retraites et grève : voici le calendrier social (très chargé) du mois de janvier

La grève à la SNCF n'a jamais été aussi longue, et la situation sociale semble figée pour au moins quelques jours encore. Alors que le conflit social, qui concerne aussi la RATP, les raffineries et les professions libérales, est entré ce 2 janvier dans son 29e jour, soit un record historique de longueur, les négociations entre gouvernement et syndicats ne reprendront que mardi prochain. Des appels à manifester ou à la grève ont aussi été lancés pour les jours à venir.Dans ce contexte, voici ce qu'il faut retenir du calendrier social du mois de janvier, qui devrait s'achever avec la présentation du projet de loi en conseil des ministres. LIRE AUSSI > Manifestation contre la réforme des retraites : « Nous montrons que le mouvement existe toujours »À partir de ce vendredi 3 janvier, le collectif SOS Retraites, qui regroupe 16 professions libérales disposant de régimes autonomes (infirmiers libéraux, orthophonistes, avocats, kinésithérapeutes, experts-comptables, etc), appelle à son tour à faire grève. En revanche - une bonne nouvelle pour le gouvernement sur cette période - le SNPL, syndicat de pilotes majoritaire en France, a annoncé le 27 décembre la levée de son préavis de grève prévu ce même 3 janvier, en raison des « avancées significatives » obtenues.Lundi 6 janvier, c'est au tour des avocats du barreau de Lyon d'appeler à une grève « totale et générale » pour protester contre la réforme de leur propre régime de retraite. Puis, du mardi 7 janvier au vendredi 10 janvier, la Fédération CGT de la chimie appelle à accentuer le blocage dans les raffineries. Pour le moment, seul le site de Grandpuits (Seine-et-Marne) est totalement bloqué, et plus aucun camion rempli de ce carburant n'en est sorti depuis le 5 décembre. LIRE AUSSI > Blocages des raffineries : cinq minutes pour comprendre le parcours du carburant, du pétrole à la pompeLa reprise officielle des négociations aura lieu ce même mardi 7 ...