Réforme des retraites : entre Philippe et Berger, le fil n'est pas rompu

Entre eux, on pourrait croire que la rupture est consommée depuis mercredi dernier. Lorsque le Premier ministre a annoncé à la tribune du Conseil économique social et environnemental (CESE), et devant un Laurent Berger arborant sa mine des très mauvais jours, son intention d'instaurer « un âge d'équilibre » à 64 ans. Une « ligne rouge » pour le patron de la CFDT qui a dans la foulée appelé ses troupes à se joindre à la mobilisation de ce mardi contre la réforme des retraites.Pourtant, malgré la virulence des propos de Berger, qui a surpris par leur « dureté » les proches d'Edouard Philippe assurent que le fil n'a jamais été coupé entre les deux hommes. Ils ont échangé par téléphone à de nombreuses reprises tout le week-end. Et se retrouveront ce mercredi après-midi rue de Varenne lors d'une réunion en bilatérale. « L'idée, ce n'est pas de rattraper Berger, mais de trouver un point d'accord sur lequel on peut construire un compromis », précise l'entourage du Premier ministre.Tout ne serait donc pas perdu... Il est vrai qu'entre Philippe et Berger, les relations n'ont jamais relevé du long fleuve tranquille. « C'est quand même la deuxième fois que Philippe claque la porte au nez de Berger », rappelle un conseiller. Au plus fort de la crise des Gilets jaunes le Premier ministre avait ainsi adressé une sèche fin de non-recevoir à Laurent Berger qui plaidait pour la tenue d'une grande conférence sociale. Une première mauvaise manière. Avant de nouvelles crispations lors de la réforme de l'Assurance chômage : « Cela a laissé des traces, et depuis, il y a une certaine méfiance », lâche un proche de Berger.Berger a plus d'aigreur envers «certains technos à Matignon»Mais rien de totalement irréparable. Car si Emmanuel Macron - échaudé par la trop forte influence de la centrale syndicale auprès de François Hollande - a superbement ignoré la CFDT lors de la première partie de son ...