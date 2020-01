Réforme des retraites : entre Paris et la province, une grève à deux vitesses

Olivier, 45 ans, ingénieur dans l'automobile, ne s'est jamais senti aussi « bien » dans sa ville de Montbéliard (Doubs). « Quand je vois toutes les galères dans les transports des Parisiens, je me dis qu'ils n'ont pas de bol et qu'on est tranquille en province, qu'on a de la chance », savoure-t-il. En un bon mois de mouvement social, il a été « bloqué une fois sur le boulevard par des manifestants » alors qu'il était au volant, de retour du travail. « J'ai mis trente minutes pour rentrer chez moi au lieu de dix d'habitude. Pour moi, c'était un drame, mais pour les Parisiens, c'est de la rigolade », sourit-il. LIRE AUSSI > Grève dans les transports : «A Nice, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Paris»Les conséquences de la grève dans le quotidien des citoyens ne se vivent clairement pas de la même manière selon leur zone géographique. L'Hexagone semble coupé en deux : d'un côté, la capitale et l'Ile-de-France très touchés par la mobilisation dans les transports publics ; de l'autre, la province, qui, même si elle peut faire face ici ou là à des débrayages, un jour ou deux de bus à l'arrêt ou des annulations de TER pour se rendre dans la cité voisine, est loin d'être paralysée, comme en décalage par rapport à la capitale.« Il y a deux perceptions de la grève et donc probablement deux perceptions de la réforme. Plus vous êtes empêché dans vos mouvements, plus vous en voulez aux personnes qui vous bloquent », avance un conseiller ministériel. Pas sûr : dans un sondage Ifop qui vient de paraître dans le Journal du Dimanche, la sympathie ressentie à l'égard de la grève est plus élevée (46 %) en région parisienne que dans le reste du pays (44 %).« Pas de moqueries dans nos campagnes »Ce qui est certain, c'est que la contestation se joue d'abord sur les rails. Or, l'Ile-de-France, forte de ses 12,2 millions d'âmes, est de loin la première région ...