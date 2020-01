Réforme des retraites : Emmanuel Macron rattrapé par la colère

Ce ne sont que quelques secondes. Où l'on voit Emmanuel Macron, de dos, installé parmi les spectateurs au troisième rang des Bouffes du Nord, pour assister, avec son épouse, à une représentation de « la Mouche ». « Des images glaçantes », souffle le patron de la République en marche, Stanislas Guerini, soulignant que sitôt captée, la vidéo est diffusée sur Twitter par le journaliste et militant Taha Bouhafs, doublée d'un message signalant la présence du président, prédisant un rassemblement et une soirée « mouvementée ». Elle le fut.Plusieurs dizaines d'opposants convergent vers le théâtre parisien, tentent d'y pénétrer, repoussés par les forces de l'ordre. Sur le trottoir, ils scandent des mots d'ordre contre la réforme des retraites. La représentation est interrompue, Macron contraint de quitter temporairement la salle, tandis que Taha Bouhafs est interpellé et placé en garde à vue. « Il a absolument voulu rester jusqu'au bout de la pièce », confie un proche, dépeignant un président soucieux de ne pas être « empêché ».Son entourage tempère, soulignant qu'« il n'a pas été hué durant le spectacle », pas plus qu'il n'a dû être « exfiltré ». Mais la scène réveille, entre autres, le souvenir de son déplacement au Puy-en-Velay. En pleine crise des Gilets jaunes, le chef de l'Etat avait quitté la préfecture sous de violentes huées et insultes. À l'Elysée, on « refuse l'analogie » avec cette journée du 4 décembre 2018. « On n'est pas au bord de la guerre civile », balaie-t-on. Il n'empêche. « Il sait qu'il y a une part de détestation. Mais ce qui l'inquiète profondément, c'est l'état de nos démocraties », glisse l'un de ses lieutenants.«Il y a un climat de haine»Car la contestation rattrape aussi les ministres, les députés de la majorité, et même la CFDT, qui entend déposer plainte en début de semaine après une intrusion « violente » au sein de ...