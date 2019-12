Réforme des retraites : «Emmanuel Macron lui-même a semé le trouble», juge Xavier Bertrand

Ministre du Travail, il avait conduit la délicate réforme des régimes spéciaux en 2007-2008. Adversaire quasi déclaré d'Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2022, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France (ex-LR), dénonce une réforme des retraites par points qui va, selon lui, rogner le montant des pensions. A ses yeux, le chef de l'Etat, fragilisé, n'est plus en situation de transformer le pays.Edouard Philippe va dévoiler mercredi le contenu de la réforme des retraites. Qu'en attendez-vous ?XAVIER BERTRAND. D'abord, je ne comprends pas pourquoi ils attendent mercredi ! Les jours prochains sont décisifs et le gouvernement joue à quitte ou double. On dirait une mise en scène pour faire croire qu'ils tiennent. Ce n'est pas un bras de fer entre le gouvernement et les grévistes qu'on attend, ce sont des solutions. Les Français se retrouvent coincés au milieu. Personne n'a envie de revivre le mois de décembre 2018. Les commerçants et leurs salariés ne peuvent pas se le permettre et, à partir du week-end prochain, va naître une autre angoisse : est-ce qu'on sera rassemblé en famille pour les fêtes de fin d'année ? Le gouvernement et les grévistes ne peuvent pas jouer avec les nerfs des Français, ni avec l'économie. Le seul qui va se frotter les mains, c'est Amazon !Emmanuel Macron doit-il remballer son projet face à la forte mobilisation de la rue ?Il faut une réforme des retraites, le statu quo est impossible, mais une autre réforme qui pose comme base le pouvoir d'achat. J'ai une ligne rouge : refuser que les pensions des retraités baissent, demain comme après-demain. C'est ce qui se profile avec le système par points, tel qu'il est prévu : on calculerait la pension sur toute la carrière, y compris les moins bonnes années. Il doit y avoir une règle d'or garantissant aux retraités que leur niveau de vie ne baissera pas. VIDÉO. «La France est par terre» : pourquoi ils ont ...