Réforme des retraites : Édouard Philippe présentera «l'intégralité du projet» mercredi

Il a choisi de s'exprimer au lendemain d'une grande manifestation contre le projet de réforme des retraites, avec plus de 800 000 personnes dans la rue en France jeudi, et avant une nouvelle mobilisation annoncée pour mardi 10 décembre prochain. Pour Édouard Philippe, il était devenu urgent de prendre la parole, d'adresser « quelques messages simples » aux Français qui ont manifesté en masse leur inquiétude ou leur refus du projet de réforme des retraites.Le Premier ministre a donc annoncé, lors d'une allocution, qu'il présentera mercredi 12 décembre à midi « l'intégralité du projet du gouvernement ». « Le débat pourra ainsi s'organiser autour de propositions claires », appuie-t-il.« Le système que nous voulons installer est un système juste », a posé le Premier ministre, où « tous les Français sont solidaires de tous les Français ». Ceci implique que « la diversité des 42 régimes de retraite actuels ne peut pas durer » et donc « la disparition des régimes spéciaux », indique-t-il, particulièrement à l'adresse des personnels de la RATP et de la SNCF, « fortement mobilisés ».« Ma logique n'est pas celle de la confrontation »Édouard Philippe, qui devait rencontrer dans la foulée de son allocution le président de la SNCF et la présidente de la RATP, est « persuadé qu'avec les organisations syndicales, nous trouverons le bon point d'équilibre ».À l'adresse des enseignants : « Je comprends parfaitement les inquiétudes qu'ils formulent, a avancé le Premier ministre. Mais nous nous engagerons à ce que les pensions des enseignants de France ne baissent pas », a-t-il répété. « Ma logique n'est pas et ne sera jamais celle de la confrontation, poursuit Édouard Philippe. Ce système plus juste et plus solide mérite un débat de fond, un débat éclairé ».« Ces adaptations, voulons nous les faire brutalement dans l'urgence ou les mettre en place progressivement alors que nous ...