Réforme des retraites : Édouard Philippe, l'art de l'esquive à l'Assemblée

Drôle de rentrée ce mardi pour Edouard Philippe ! Après une interview dès les premières heures de la journée sur les ondes de RTL, puis la reprise des discussions avec les partenaires sociaux dans la foulée, c'est dans le chaudron de l'Assemblée nationale que le Premier ministre a repris son bâton de pèlerin pour défendre le projet de réforme des retraites.Dans une ambiance survoltée en dépit de rangs clairsemés, l'opposition s'est montrée bien décidée à lui réclamer des comptes sur ce texte qui n'en finit pas de faire des vagues. Preuve en est, la succession de questions qui lui ont été destinées et qu'il a très majoritairement... esquivées. C'est Laurent Pietraszweski, son nouveau monsieur Retraite, qui s'est chargé de prendre les balles à sa place, secondé par le secrétaire d'Etat à la Fonction publique Olivier Dussopt.« Êtes-vous prêt à renoncer à l'âge pivot ? » attaque dès la première adresse Gisèle Biémouret, députée socialiste du Gers. « Les Français ont peur de votre réforme parce qu'ils n'y comprennent rien. Vous multipliez les concessions ! » pilonne à son tour Eric Woerth (LR). Relayé quelques minutes plus tard par l'Insoumis Eric Coquerel qui cogne lui aussi : « On ne sort pas du cyclone social avec des mesurettes. La seule chose universelle, c'est votre peur de voir la grève s'étendre. Non, les retraites des Français ne sont pas des Smarties. Avec cette loi scélérate, vous n'affrontez pas seulement la majorité des syndicats, mais un peuple ! » L'opposition ricane et applaudit. D'autant que l'UDI-Agir, partenaire de la majorité, y va aussi sa critique, par la voix du député d'Ille-et-Vilaine Thierry Benoit qui interpelle Philippe sur l'âge pivot qui « empêche l'acceptabilité de cette réforme »... Des députés frustrés et exaspérésLe Premier ministre, lui, encaisse le coup. Stoïque en apparence, il reste enfoncé sur son siège. Mais ...