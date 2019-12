Réforme des retraites : Édouard Philippe invite syndicats et patronat mercredi à Matignon

À la veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Matignon ajuste son programme. Édouard Philippe a en effet annoncé ce lundi qu'il avait invité les syndicats et le patronat dès mercredi après-midi pour plancher sur la réforme controversée. Cette invitation « pour des réunions bilatérales de travail » interviendra dès le lendemain de cette troisième grosse journée intersyndicale et au 14e jour de grève reconductible. Les rencontres débuteront à partir de 14h30.Le lendemain en revanche, « il les réunira toutes ensemble lors d'une multilatérale » à 16 heures, précise Matignon. Il recevra ensuite « en fin d'après-midi les dirigeants des entreprises publiques de transport pour faire le point sur le résultat des discussions engagées à la SNCF et à la RATP ».Des députés LREM ont rencontré ce lundi Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Une initiative de l'aile de gauche de sa majorité, pas au goût d'Édouard Philippe selon nos informations.Le gouvernement veut reprendre la mainLe gouvernement semble vouloir aller de l'avant après la démission lundi du haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye qui a omis de mentionner des activités et mandats dans sa première déclaration d'intérêts. Le Premier ministre Edouard Philippe a salué le « sens des responsabilités" du haut-commissaire qui, a souligné la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, « a ainsi décidé de ne pas handicaper l'action du gouvernement » déterminé à mener au bout sa réforme des retraites. Si la majorité a elle aussi loué le « courage » de Jean-Paul Delevoye après sa démission, elle est jugée logique par l'opposition en raison des révélations sur ses activités non déclarées. La gauche estime que le gouvernement doit aussi retirer une réforme des retraites « discréditée ». La nouvelle journée de grèves et de manifestations est prévue mardi, avec les ...