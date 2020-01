Réforme des retraites : Édouard Philippe à la recherche du compromis «rapide»

Pressé par le président de trouver un compromis, et rapidement, pour sortir de la crise sur les retraites, le Premier ministre aurait-il la boule au ventre pour sa rentrée de janvier 2020 ? « Il a la pêche ! », rétorque malicieusement un de ses proches. Un clin d'œil à la phrase lancée par Alain Juppé -- « J'ai la pêche ! J'ai la super pêche ! » -- lors d'un meeting en novembre 2016 au Zénith, deux semaines avant sa... défaite face à François Fillon aux primaires de la droite.De l'autodérision juppéiste pur sucre donc face au gros temps qui n'en finit pas de secouer l'exécutif. Après quelques jours passés au Havre, où, dixit un de ses intimes, « il a beaucoup dormi », Édouard Philippe a retrouvé son bureau de Matignon jeudi matin. Avec en tête la délicate mission de mener à bien la feuille de route fixée par le chef de l'Etat : trouver un accord avec les syndicats réformistes (CFDT et Unsa) pour mettre un terme à une grève qui a battu le record de durée de celle de 1986.«Bien sûr, il a la pression»Un retour aux affaires sur les chapeaux de roues... et en première ligne. Le Premier ministre en a bien conscience lui qui a envoyé jeudi un texto de bonne année à ses ministres en les incitant à, comme le résume l'un d'eux, « se mettre au boulot ! » « Bien sûr, il a la pression », concède son entourage. A-t-il pour autant le sentiment de jouer son avenir à Matignon avec cette réforme ?« C'est vrai que l'année dernière, lors des Gilets jaunes, Macron n'avait pas fait mention du gouvernement Philippe », constate un ami du Premier ministre. « Si à un moment le président veut changer de gouvernement, il le fera. Edouard sait tout ça par cœur. Mais là ce n'est pas son sujet, il est concentré sur sa réforme », tempère toutefois le même.« Comme le président, il a la volonté d'aller vite. Personne ne veut jouer la montre, nous ne sommes pas du tout dans la stratégie du ...