Réforme des retraites : échange musclé entre un gréviste et Jean-Baptiste Djebarri

Le gouvernement est « déterminé » à mener la réforme des retraites, a affirmé lundi après-midi le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari lors d'une rencontre imprévue avec des grévistes.Alors qu'il s'apprêtait à monter à bord de sa voiture après avoir visité le centre de contrôle de la gare du Nord, le ministre a été interpellé par une douzaine de grévistes de la SNCF qui l'attendaient et avec lesquels un dialogue s'est engagé, de façon parfois musclée.« Votre gouvernement doit prendre conscience que les cheminots ne vont pas lâcher », jusqu'au retrait « de cette réforme de la honte », a lancé un militant de Sud-Rail au ministre.« Vous nous avez rendus dingues ! »Le ton est rapidement monté. « Vous nous avez rendus dingues ! Vous nous avez cartonnés, nous les cheminots ! Vous nous avez menti ! », s'est agacé le cheminot. « Je suis en colère, parce que j'ai des collègues qui dorment dans la rue, qui n'arrivent pas à bouffer, qui ont des dossiers de surendettement... Et vous, vous les rendez encore plus pauvres ! Et ça, vous allez le payer ! Ça va se retourner contre ce gouvernement ! »« Sachez que le gouvernement », lui a répondu Jean-Baptiste Djebbari, « est aussi déterminé à faire cette réforme ! » Des mots qui on fait sortir le syndicaliste de ses gonds : « Pas de problème, que le meilleur gagne ! » Auparavant, le secrétaire d'Etat avait visité le centre opérationnel de la gare du Nord et rencontré des Gilets rouges, ces volontaires qui informent les passagers et gèrent les flux, ainsi que des agents de la police des chemins de fer. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : Jean-Baptiste Djebbari, en première ligne face aux cheminots« Politiquement, le calendrier est posé puisque c'est mercredi que le Premier ministre donnera l'architecture détaillée de la réforme et notamment son application aux régimes spéciaux, a-t-il déclaré à des journalistes. ...