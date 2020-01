Réforme des retraites : des tensions dans les manifestations à Paris et d'autres grandes villes

La mobilisation de ce samedi a été moindre qu'il y a deux jours, alors que d'autres actions se profilent. Au 38e jour de protestation contre la réforme des retraites, 149 000 personnes d'après le ministère de l'Intérieur (452 000 jeudi), 500 000 d'après la CGT ont manifesté dans toute la France . L'intersyndicale,rejointe par des Gilets jaunes, avait exceptionnellement appelé à défiler un samedi, afin de permettre aux salariés du privé d'y participer plus aisément. Une participation en baisse également dans la capitale où des tensions ont ponctué l'avancée et la fin du cortège. Des heurts se sont aussi produits en province, notamment à Nantes.Nouvel appel à la mobilisation le 16 janvierD'ores et déjà, une nouvelle journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations est prévue le jeudi 16 janvier, la 6e depuis le début de la contestation le 5 décembre. Le Premier ministre, Edouard Philippe s'est dit samedi «disposé à retirer», sous conditions, l'âge pivot de 64 ans du projet de réforme des retraites dans un courrier aux partenaires sociaux. «Un compromis constructif et de responsabilité», a salué Emmanuel Macron. La CFDT a « salué la volonté de compromis» de l'exécutif, indiquant qu'elle s'inscrira « dans la conférence de financement dont elle a proposé le principe ». « Le retrait de l'âge pivot est une bonne chose qui permet de discuter sereinement de l'équilibre », a abondé l'Uns. L'intersyndicale, constituée de la CGT, FO, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et des trois organisations de jeunesse, continue à réclamer « le retrait du projet ». Elle appelle aussi a rejoindre massivement le mouvement par la grève dès le 14 janvier. A Paris, la République dans le brouillardMobilisation en baisse. A Paris aussi, les chiffres de la mobilisation font le grand écart, selon les sources. Selon la CGT, 150 000 personnes s'étaient rassemblées dans la capitale, contre 370 000 jeudi. Le ...