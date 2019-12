Réforme des retraites : des profs en grève, mais qui font cours

Au lycée Arago de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), la lutte des classes a un parfum. Elle sent les crêpes. Dans cette ville de banlieue parisienne, ce jeudi 5 décembre, une poignée d'enseignants ont bravé le froid mordant et un brouillard persistant pour installer, devant la grille, une table et une machine à crêpes. « Confiture ou Nutella ? »Il y a peu de clients à servir : les élèves ont déserté le vaste hall et les parents, invités par email, la veille au soir, à se rendre au piquet de grève, n'ont pas fait le déplacement. Qu'importe. « On veut surtout que nos élèves voient qu'on est mobilisés, et pas seulement absents », explique Laurence, spatule en main. Au carrefour, une camionnette klaxonne comme au plus fort de la crise des Gilets jaunes. On devine un pouce levé à travers la vitre de la fenêtre passager. Jeudi 5 décembre, piquet de grève du lycée Arago. LP/Christel Brigaudeau Laurence, crêpière d'un jour, est aussi professeure de SVT dans ce lycée polyvalent d'environ 1000 élèves. L'hiver dernier, l'établissement, comme de nombreux autres en région parisienne, avait été le théâtre de violents blocus et d'affrontements entre les jeunes et la police. L'épisode a laissé des traces.« C'est important pour nous de montrer que la grève peut être un moment convivial et fraternel... Que ce n'est pas que des casseurs. D'où ces crêpes de la lutte ! » sourit Audrey, professeure de lettres-histoire, syndiquée à la CGT. Audrey, professeure, sera à nouveau en grève ce vendredi. LP/Christel Brigaudeau Vite, elle doit filer à « l'assemblée générale » de ses collègues du primaire. La veille, elle était à celle des soignants de l'hôpital de la ville. En début de semaine, elle a l'intention de rencontrer des cheminots, convaincue que cette fois, « les luttes peuvent converger ». Elle a prévu de reconduire la grève ce vendredi, ainsi que mardi, mais pas lundi « ...