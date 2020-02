Réforme des retraites : des députés LREM de l'aile gauche ne "veulent pas" du 49-3

Alors que le débat sur la réforme des retraites s'enlise à l'Assemblée nationale, plusieurs ministres ont affirmé cette semaine que le recours au 49-3 n'était pas à exclure.

Le député LREM Jean-Francois Cesarini refuse l'usage du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Après une semaine d'échanges à l'Assemblée sur le projet de réforme des retraites, exécutif et majorité sont face à un choix cornélien pour faire aboutir la réforme, "l'arme atomique" du 49-3 étant dans toutes les têtes.

Le nouveau ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran n'a pas complètement exclu cette semaine un recours à cet article qui permet au Premier ministre de faire adopter un texe sans vote, estimant néanmoins que ce n'était pas encore "l'option envisagée". "Le 49-3 n'est pas à exclure" , a également dit vendredi 22 février le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Quatre députés de l'aile gauche de La République en marche et deux apparentés au groupe majoritaire dénoncent cette possibilité dans une tribune transmise vendredi à l'AFP. "Nous refusons de considérer comme seule issue l'emploi de cette procédure parlementaire qui - rappelons-le - permet au gouvernement de faire adopter une loi sans débats et sans vote, à savoir donc, sans le Parlement", préviennent ces "marcheurs" Delphine Bagarry, Jean-Francois Cesarini, Stéphane Claireaux et Sonia Krimi, et les deux apparentées Albane Gaillot et Annie Chapelier.

"Nous ne voulons pas de 49-3 car nous voulons étudier le texte en profondeur , certains signataires pensent aussi que l'étude de ce texte requiert davantage de temps et qu'il est donc nécessaire d'en reporter l'examen", plaident-ils dans un texte également signé par les ex-LREM Matthieu Orphelin (Libertés et Territoires) ou Paula Forteza (non inscrite).

Les quelques LREM signataires (sur un groupe de 300 députés) comme Mme Bagarry et M. Cesarini font partie d'un "collectif social-démocrate", qui fait souvent entendre une voix dissonante au sein de la majorité.

Sur les retraites, "comme d'habitude, il y aura deux-trois francs-tireurs, ce sont les mêmes depuis deux ans et demi", relativisait il y a peu un cadre du groupe auprès de l'AFP.