Réforme des retraites : des députés de la majorité doutent de l'âge pivot

Comme l'ombre d'un doute... Dans les rangs de la majorité à l'Assemblée, l'instauration d'un âge pivot à 64 ans, tout comme la méthode mise en œuvre par le Premier ministre pour passer sa réforme en s'attirant les foudres de la CFDT suscitent de nombreuses interrogations. « Je ressens aujourd'hui qu'environ 80 députés ne sont pas à l'aise avec cette question de l'âge d'équilibre », estime un parlementaire LREM.« C'est difficile à évaluer, mais je dirais plusieurs dizaines... Certains collègues en tout cas me disent : pourquoi on s'embête à faire tout ça ?Nous allons encore payer les pots cassés et on va encore venir casser nos permanences... », renchérit un député. « C'est surtout sur la méthode employée que ça bloque, nuance un autre. Quand on a vu Laurent Berger monter très, très vite et très, très fort après le discours du Premier ministre la semaine dernière, on a tous été déroutés par le choix du Premier ministre d'unifier tous les syndicats contre lui. » LIRE AUSSI > Ce que l'âge pivot va changer pour vousLa très remuante aile gauche de la majorité - qui s'est déjà illustrée à de nombreuses en grondant contre le gouvernement, notamment lors de la loi Asile-immigration - n'est pas la seule à exprimer ce malaise. « Cela va au-delà. Les députés ne comprennent pas la méthode du bras de fer avec Berger », assure le député du Vaucluse Jean-François Césarini.Rencontre informelle avec Laurent BergerCe dernier, tout comme une dizaine de députés de l'aile gauche, a pris l'initiative d'inviter lundi en début de soirée Laurent Berger, le leader de la CFDT, pour une rencontre informelle au Rond-Point, un bar à mi-chemin entre l'Assemblée et Matignon. « Cela n'a pas du tout plu au Premier ministre », souligne un conseiller ministériel. « Ce n'est pas très académique comme démarche. C'était quoi leur mandat ? », achève un ministre. « Philippe ...