Réforme des retraites : des députés de gauche dénoncent des "conditions de travail inadmissibles"

Soixante-quinze députés PS, PCF et LFI et certains élus du groupe Libertés et territoires déplorent auprès du président de l'Assemblée nationale le fait de n'avoir que "quatre jours pour examiner ce texte majeur" qu'est le projet de loi de la réforme des retraites.

Les députés insoumis Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière et Éric Coquerel ont signé le courrier dénonçant des conditions d'examen de la réforme des retraites "inadmissibles". ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Présenté vendredi en conseil des ministres, le projet décrié de réforme des retraites va être étudié dès mardi 28 janvier en commission spéciale de 70 députés de tous groupes politiques. Le mardi soir, les élus auditionneront les membres du gouvernement, avant de procéder à une discussion générale sur les projets de loi (organique et ordinaire). Elle auditionnera les organisations syndicales et patronales le lendemain.

Des conditions d'examen "inadmissibles", ont dénoncé auprès du président LREM de l'Assemblée nationale 75 députés PS, PCF et La France insoumise. Dans un courrier daté de dimanche et rendu public ce lundi, les élus de gauche comme Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon (LFI), Boris Vallaud, Valérie Rabault (PS), Marie-George Buffet (PCF), mais aussi quelques élus du groupe Libertés et Territoires ayant claqué la porte de LREM, dont Jean-Michel Clément, déplorent notamment auprès du président de l'Assemblée nationale le fait de n'avoir que "quatre jours pour examiner ce texte majeur".

Ces élus de gauche dénoncent le choix même de recourir à une commission spéciale qui "prive les oppositions et in fine l'Assemblée des compétences d'un rapporteur d'application qui aurait pu mener une analyse de l'étude d'impact au bénéfice de tous".

Ils s'insurgent aussi des délais pour le dépôt des amendements , ou qu'il ne soit prévu de laisser que "5 minutes de temps de parole à chaque groupe pour exprimer sa position sur un texte incomplet, renvoyant à un nombre considérable d'ordonnances et de décrets, laissant préjuger d'un défaut majeur d'information du Parlement comme d'une impréparation flagrante du gouvernement".

"Ces conditions de travail sont inadmissibles et ne peuvent que nous inspirer de la honte vis-à-vis de celles et de ceux qui nous ont confié l'honneur exigeant de les représenter", écrivent ces parlementaires, s'offusquant d'une "démocratie expéditive".

"Nous vous demandons solennellement de défendre cet honneur , celui de l'Assemblée dont vous êtes le président et qui ne saurait être dissoute dans les exigences de l'exécutif", ajoutent les députés à l'adresse de Richard Ferrand.