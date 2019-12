Réforme des retraites : Delevoye offre un nouveau tour de table aux syndicats

C'était « un dernier tour de table », selon le mot de Cyril Chabanier, secrétaire général de la CFTC. Ce lundi 9 décembre, à deux jours de la présentation du projet de réforme des retraites par le Premier ministre Édouard Philippe et deux ans après le début de la concertation avec les partenaires sociaux, le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye a reçu une énième fois patronat et syndicats au ministère de la Santé.Au centre des discussions qui ont animé les échanges pendant plus de deux heures : la présentation de la deuxième consultation des Français lancée sur Internet le 3 octobre (une première s'était déjà déroulée en 2018) mais aussi les points d'accord et de désaccord avec les partenaires sociaux. Au total, un peu plus de 60 000 contributions d'internautes ont été enregistrées par le gouvernement sur la plate-forme en ligne, sous la forme de réponses à un questionnaire, mais aussi de commentaires libres sur un espace spécifique. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : les 9 questions auxquelles Édouard Philippe va devoir répondreIl y a eu les sujets qui ont suscité un très vif intérêt... et les autres. « L'âge de départ à 62 ans » ou « la fin des régimes spéciaux » ont ainsi fait l'objet de plus de 500 contributions quand les sujets plus techniques comme « un rendement de 5,5 % pour l'âge du taux plein » n'ont inspiré que 61 internautes. Sur le sujet de l'âge de départ, 32 % des répondants estiment qu'il est important de prendre en compte d'autres facteurs pour déterminer le bon moment pour partir en retraite et 17 % pensent qu'il faut prendre en compte « la pénibilité ». Toujours selon le document présenté ce lundi, 29 % des Français exprimeraient un soutien à l'égard de la suppression des régimes spéciaux de retraites et 17 % feraient, en revanche, valoir leur opposition à cette piste.« Il n'y a encore eu rien de neuf »Jean-Paul Delevoye a ...