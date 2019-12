Réforme des retraites : dans les coulisses des ultimes arbitrages à l'Elysée

Sous les boiseries Louis XV du salon Vert qui jouxte le bureau du président, au premier étage de l'Elysée, un buffet campagnard a été dressé pour sustenter la quinzaine de convives convoqués à 19h30. Dimanche soir, autour de la grande table ovale, qui abrita un temps le Conseil des ministres : Edouard Philippe et les piliers du gouvernement, d'Agnès Buzyn (Santé) et Jean-Paul Delevoye (Retraites) à Jean-Michel Blanquer (Education), Christophe Castaner (Intérieur), Gérald Darmanin (Budget) et Bruno Le Maire (Economie). Ainsi que les conseillers en chef de l'Elysée et Matignon, Alexis Kohler et Benoît Ribadeau-Dumas. « Ceux qui sont allés à la mine sur les retraites », vante un participant.En préambule, le président a pris soin de préciser à ses invités : ce qui se dit dans cette pièce a vocation à y rester ! Il ne s'agissait rien de moins, en effet, que d'aider les deux têtes de l'exécutif à trancher à l'heure des ultimes arbitrages sur la périlleuse réforme des retraites, sur laquelle se joue la fin du quinquennat. « Je vous ai réunis pour écouter tout le monde », a d'ailleurs commencé le chef de l'Etat, la voix calme et posée, avant de céder la parole au Premier ministre et à chacun des ministres, à tour de rôle. Pas de langue de bois.Chacun a ainsi pu dire ce qu'il avait sur le cœur, mettant sur la table ses craintes et désaccords stratégiques, majeurs. A l'image de Bruno Le Maire, qui a lancé un cri d'alarme : « Il faut rester ferme sur les principes de la réforme, mais souple sur les modalités d'application et le calendrier », a prévenu celui qui garde en mémoire l'époque où il était directeur de cabinet de Dominique de Villepin à Matignon, avec le fameux Contrat première embauche (CPE) qu'ils avaient tenté de passer en force en 2006. Une catastrophe. LIRE AUSSI > 10 questions sur un conflit qui risque de durerEncore marqué par cet épisode, le ministre de l'Économie ...