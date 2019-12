Réforme des retraites : Corbière compare Macron au Juppé de 1995

"Plus ils sont en difficulté, et plus ils sont fébriles", selon le député.

Alexis Corbière à Rennes, le 14 octobre 2019. ( AFP / DAMIEN MEYER )

Le député LFI Alexis Corbière a comparé mardi 10 décembre Emmanuel Macron à Alain Juppé, qui disait rester "droit dans ses bottes", lors du mouvement social de 1995. Il dénonce également la communication maladroite du chef de l'État.

"Sérieusement, il y a un pays entier qui est en train de se lever et ça le fait rire, il n'est pas inquiet ? Mais il devrait être inquiet ! ", a réagi sur LCI le député de Seine-Saint-Denis, dénonçant une "communication maladroite" du chef de l'État alors qu'il se "passe quelque chose de très grave", car "ce pays est en train de s'arrêter de travailler".

Répondant dans la nuit de lundi à mardi à une question sur le mouvement social en France à l'issue d'une rencontre à l'Élysée consacrée à l'Ukraine, Emmanuel Macron en a profité pour rassurer, avec une pointe d'ironie, son homologue russe Vladimir Poutine "que les manifestations à Paris ne concernait absolument pas la réforme des retraites menée en Russie".

"DROIT DANS SES BOTTES"

"Chacun autour de la table sait ce qu'est une réforme indispensable à son pays et ce qu'elle implique d'être menée. Ça relève de l'action du gouvernement et des annonces qui seront faites demain (mercredi)", a également déclaré le chef de l'État.

"C'est le droit dans ses bottes d'Alain Juppé de 1995 à la sauce 2019" , a déploré M. Corbière pour qui "on en a vu des gens droits dans leurs bottes qui n'allaient pas bouger".

"Plus ils sont en difficulté, et plus ils sont fébriles et plus leur communication, c'est: 'je ne bougerai pas'", a-t-il poursuivi. Selon lui, "le gouvernement s'est mis dans une situation extrêmement compliquée" et il ne voit pas "comment il peut s'en sortir autrement que par" le retrait du projet, qui est le mot d'ordre de LFI.

"Ce qui va se passer demain, c'est que pour ne pas renoncer à l'objectif qui est celui (...) de limiter les dépenses consacrées aux retraites par le système par points, Édouard Philippe va être prêt à faire la danse du ventre pour plein de professions", a prédit de son côté sur France Inter le numéro deux de LFI, Adrien Quatennens.