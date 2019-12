Réforme des retraites : comprendre en cinq minutes la polémique autour du groupe BlackRock

Il a fini par prendre officiellement la parole. Le groupe BlackRock s'est défendu ce jeudi de toute implication dans la politique du gouvernement français, et notamment concernant la réforme des retraites.Depuis plusieurs semaines, le plus gros gestionnaire mondial de fonds de pension est accusé, notamment par Mediapart, L'Humanité et plusieurs élus, d'être le grand gagnant de la loi Pacte et du projet de réforme du système de retraites.Qu'est-ce que BlackRock ?BlackRock, groupe américain, est le plus gros gestionnaire de fonds mondial. Il gère environ 7000 milliards de dollars d'actifs à travers les différents continents.La filière française, ouverte en 2006, emploie environ 200 salariés et gère pour ses clients près de 27,4 milliards d'euros. Son président, Jean-François Cirelli, a effectué auparavant une grande partie de sa carrière dans le domaine de l'énergie, notamment à GDF Suez. De 2002 à 2004, il a également été directeur adjoint au cabinet du Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin. Pourquoi est-il critiqué en France ?BlackRock est accusé de chercher à s'impliquer dans la politique du gouvernement, pour en faire profiter ses affaires et celles de ses clients. En cause, notamment, une note datant de juin dernier, dont l'existence a été dévoilée par Mediapart le 9 décembre dernier mais qui est accessible à tout le monde en ligne. BlackRock y saluait la réforme de l'épargne-retraite à travers la loi Pacte, adoptée par le Parlement en avril dernier. Le groupe formulait également une série de « recommandations » pour « réussir la réforme de l'épargne-retraite » et pour « améliorer la qualité du dispositif », notamment « imposer à terme la mise en place des dispositifs d'épargne-retraite de type auto-enrolment (adhésion automatique) ». LIRE AUSSI > Les mesures du gouvernement pour booster l'épargne retraiteComme de nombreux acteurs de la finance, le groupe est ...