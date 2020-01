Réforme des retraites : comment sortir du blocage ?

Un « compromis rapide », avait lancé, lors de ses vœux du 31 décembre, Emmanuel Macron à Edouard Philippe et à son gouvernement. Deux mots en guise de défi par lesquels le chef de l'Etat réaffirmait sa volonté de mener à son terme la réforme des retraites. Six jours après, il y a désormais urgence ! La semaine qui s'ouvre s'annonce, en effet, comme celle de tous les possibles mais aussi celle de tous les dangers.Entre les syndicats radicaux, CGT, FO et Sud qui continuent d'exiger le retrait du projet du gouvernement et les organisations réformatrices comme l'Unsa et surtout la CFDT, qui rejettent l'idée d'un âge pivot, la marge de manœuvre de l'exécutif est très étroite.Comment concéder sans céder et faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdant dans la négociation ? C'est ce que vise Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui après une réserve de plusieurs semaines, a décidé de dévoiler dans nos colonnes les pistes qui, selon lui, permettraient de sortir de ce conflit historique. La clé pour ce très proche d'Emmanuel Macron, serait de faire que la décote prévue avant l'âge pivot de 64 ans ne soit plus définitive mais temporaire. A l'instar des règles de l'Agirc-Arrco, les régimes complémentaires de retraite gérés par les partenaires sociaux eux-mêmes...Richard Ferrand est l'un des premiers grognards de la macronie. Il est aussi l'un des élus les plus écoutés par le président de la République. Si Edouard Philippe n'a jamais renié ses racines juppéistes, Ferrand, lui, revendique toujours sa culture socialiste. Interrogé ce dimanche soir au 20 heures de France 2 sur la proposition de Richard Ferrand, Laurent Berger a répondu : « tout se discute mais pas dans ce projet de loi ». Le leader de la CFDT ne ferme pas la porte à cette idée de malus temporaire mais il demande comme préalable que la question budgétaire soit renvoyée à « une conférence de ...