Réforme des retraites : comment seraient faits les calculs pour que les droits acquis soient conservés à 100 % ?

Que deviendront vos trimestres et vos points après la réforme ? Plusieurs méthodes de calcul de la pension sont possibles pour les générations de transition.

Quiconque a commencé à travailler a acquis déjà des droits à la retraite, via ses cotisations. Ces droits sont compilés dans un « compte retraite » personnel, accessible via le site Info-retraite.fr. Si vous êtes salarié, vous y verrez par exemple enregistrés, pour chaque année de carrière, des trimestres et des salaires pour votre pension de base, des points Agirc-Arrco pour votre complémentaire.

Que deviendront ces trimestres et ces points si un système universel est instauré, avec, à terme, des droits à la retraite exprimés uniquement en points du nouveau système ? C'est l'un des sujets qui inquiètent. La fameuse « clause du grand-père » ayant semble-t-il été écartée, pas question a priori d'appliquer les nouvelles règles uniquement à ceux qui ne sont pas encore entrés dans la vie active. Il faudra donc régler le problème des droits déjà acquis, peu importe quelles générations le gouvernement décide d'embarquer, ou non, dans la réforme.

Les « droits acquis seront conservés à 100 % », a dit le premier ministre Edouard Philippe le 27 novembre. Une formule maintes fois répétée par le gouvernement. En pratique, les choses ne sont toutefois pas simples.

Plusieurs méthodes de calcul de la pension sont en effet possibles pour les générations de transition, c'est-à-dire les personnes qui se verront appliquer en partie les anciennes règles, en partie les nouvelles, parce qu'elles auront cotisé à la fois dans l'ancien et dans le nouveau système.

