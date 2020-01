Réforme des retraites : comment la pénibilité va être traitée

Améliorer la prise en compte de la pénibilité dans le cadre du nouveau régime universel de retraite, c'est l'un des chantiers lancés mardi 7 janvier au ministère du Travail sous la houlette de Muriel Pénicaud, lors de la reprise de la négociation du projet gouvernemental.L'enjeu est d'autant plus important que la solution de l'âge pivot retenue par l'exécutif favorise les personnes aux carrières hachées, souvent celles des femmes, mais pénaliserait les carrières longues, puisqu'il va progressivement inciter les Français à travailler jusqu'à 64 ans au lieu de 62 ans quel que soit le nombre d'années cotisées pour arriver à cet âge. Laurent Berger, le leader de la CFDT, aime citer l'exemple d'un salarié qui a commencé à travailler à 20 ans et fait toute sa carrière dans un abattoir.Lire aussi Réforme des retraites : Laurent Berger inflexibleSix critères de pénibilité mesurésActuellement, la pénibilité des métiers n'est décomptée que dans le privé, et ce depuis la réforme des retraites décidée sous François Hollande. Depuis longtemps, l'actuel gouvernement a prévu de l'étendre au secteur public dans le cadre de la réforme, en échange de la disparition des catégories dites « actives » de la fonction publique, qui bénéficiaient de départs à la retraite précoces.Depuis 2015, la pénibilité est mesurée selon six critères (travail de nuit, travail répétitif, travail en équipes successives alternantes, activités...