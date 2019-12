Réforme des retraites : comment l'exécutif veut gagner la bataille de l'opinion

Lundi 2 décembre au soir, siège de La République en marche (LREM). A trois jours de la grève du 5 décembre, certains participants confient ne pas toujours connaître dans le détail les arguments à faire valoir pour rassurer les Français sur la future réforme des retraites. L'un d'eux s'exclame : « Ah, oui, on peut dire cela pour les profs ? » Embarras aussitôt rapporté au Premier ministre, Edouard Philippe, le lendemain, lors du petit-déjeuner de la majorité à Matignon.Ce fut d'ailleurs l'un des principaux objets du séminaire gouvernemental, dimanche, comme de la réunion des communicants du gouvernement, lundi : se coordonner, pour éviter ces couacs et boulettes qui ont jusqu'ici brouillé le message. Avec un objectif, rassurer. VIDÉO. Grève du 5 décembre : pourquoi le mouvement s'étend autant ? « Rassurer ». Telle est la feuille de route du gouvernement et de la majorité cette semaine. C'est, estime-t-on au sommet de l'Etat, l'une des clés pour emporter la bataille de l'opinion. « Les sondages le montrent, les gens trouvent que le système n'est pas juste, savent qu'il est fragile. Mais par définition, parce qu'on parle d'une réforme, ils ont peur d'y perdre. Nous allons démontrer que c'est le contraire », avance Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des comptes publics, à Bercy.« Hausser le ton sur les mensonges éhontés »A la veille de la grande grève de ce jeudi, « les manifestations d'inquiétude sectorielles » inquiétaient en haut lieu. Car, à trop assumer « une part de flou », pour mieux mettre en avant la concertation, l'exécutif s'est laissé déborder, notamment sur le sort réservé aux femmes et aux enseignants. « On s'est tous dits : on ne peut pas laisser dire que les profs seront les grands perdants de cette réforme », rapporte un pilier de la majorité. Ou comment inciter Jean-Michel Blanquer à monter au créneau... « ...