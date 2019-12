Réforme des retraites : comment Emmanuel Macron a tranché dans la nuit

« Il est rentré de très bonne humeur », raconte un conseiller ministériel. Il ? Édouard Philippe. Après le dîner organisé ce mardi soir autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée avec les hauts responsables de la majorité et plusieurs membres du gouvernement en charge du dossier des retraites, le Premier ministre et le président seraient repartis « très satisfaits » du texte qui sera dévoilé ce mercredi midi sur l'architecture exacte de la réforme.De sources concordantes, le régime universel par points s'appliquera bien à partir de la génération 1975, avec une mise en oeuvre prévue à compter de 2022. Les détenteurs de régimes spéciaux bénéficieraient quant à eux d'une transition supplémentaire de dix années, soit à partir de la génération 1985. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : les choix de Macron inquiètent SarkozyEmmanuel Macron a également demandé mardi soir à Bercy de se mettre en capacité de proposer le simulateur des retraites dès le 18 décembre prochain. « Une fois que le texte est connu des Français, il ne faut plus perdre de temps. Il faut qu'ils sachent très vite, et très concrètement, ce que le nouveau régime va changer pour eux », indique-t-on de source ministérielle.«La CFDT a été entendue, vous verrez»C'est tard mardi soir qu'Emmanuel Macron a rendu ses derniers arbitrages, à l'occasion de ce dîner qui a duré près de trois heures et s'est achevé peu avant une heure du matin. Autour de la table, le cœur du réacteur de la macronie : le président, son Premier ministre, le président de l'Assemblée Richard Ferrand, les chefs de groupe LREM à l'Assemblée nationale et au Sénat, Gilles Le Gendre et François Patriat, mais aussi le président du MoDem François Bayrou et plusieurs ministres de premier rang, dont Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye, en charge du dossier sur les retraites, Bruno Le Maire (Économie) ou Gérald Darmanin (Budget).Par ailleurs, au sommet de ...