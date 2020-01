Réforme des retraites : cinq minutes pour comprendre la colère des avocats

Après avoir fait quelques concessions pour les policiers et les pilotes, le gouvernement fera-t-il un geste envers les avocats ? La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, reçoit ce lundi les représentants de la profession pour tenter d'instaurer un dialogue sur la réforme des retraites. Peu habituées à manifester, les robes noires poursuivent depuis une semaine leur mouvement de grève partout en France, refusant de se plier à un système de retraite universel. LIRE AUSSI > Retraites : policiers, aides-soignants... Les professions qui ont obtenu des concessionsDernière répercussion de cette grève : le report du très attendu procès de l'ancien prêtre Bernard Preynat, accusé d'agressions sexuelles sur de jeunes scouts de la région lyonnaise. Retour sur un mouvement de contestation inédit à la fois par son ampleur et sa durée. Pourquoi cette mobilisation est-elle exceptionnelle ?Commencée la semaine dernière, la grève des avocats a été reconduite ce lundi et ce, jusqu'à nouvel ordre. « La totalité des 164 barreaux de France nous ont suivis. Cela ne s'était jamais vu auparavant », explique au Parisien Xavier Autain, avocat et membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris.Pour justifier cette reconduction de la grève, le Conseil national des barreaux (CNB) avait estimé dans un communiqué que « le gouvernement n'entend [ait] que les professions susceptibles de bloquer le pays ».Le mouvement, inédit par sa durée, se distingue également par sa propension à toucher « toute l'activité judiciaire », indique Valérie Duez-Ruff, avocate à Paris spécialisée dans le droit du travail. Comme la plupart de ses confrères, cette spécialiste du barreau a rejoint les rangs de la manifestation, samedi. « On voit défiler dans la rue toute la profession : le pénal, le civil, les affaires familiales, etc. Il y a une très forte solidarité chez l'ensemble des avocats ».Une image illustrant la colère de la ...