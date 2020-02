Réforme des retraites : "Chaque semaine, on découvre de nouveaux problèmes", déplore Geoffroy Roux de Bézieux

Alors que la conférence sur le financement des retraites a débuté, le président du Medef fait part de ses inquiétudes aux Échos , et assure notamment qu'il n'hésitera pas à s'opposer à la réforme sans équilibre financier.

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, le 10 janvier 2020 à Matignon. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

L'Assemblée nationale a commencé mardi 18 février l'examen des milliers d'amendements du controversé projet de réforme des retraites. Parallèlement, la "conférence de financement" chargée de ramener à l'équilibre le système de retraite d'ici à 2027 a démarré ses travaux. Alors que la CGT a quitté mercredi matin la table des négociations , le Medef n'est pas plus rassuré. "Nous nous inquiétons fortement de la façon dont la réforme évolue depuis décembre", a affirmé mardi soir son président Geoffroy Roux de Bézieux aux Échos .

"Le Medef n'était pas demandeur d'un système universel", a-t-il rappelé. "Chaque semaine, on découvre de nouveaux problèmes qui ont leur source dans l'universalité : la revalorisation des pensions sur un indicateur de revenu moyen par tête qui n'existe pas encore ; les transferts financiers qui vont devoir se mettre en place avec la future caisse universelle..., a-t-il déploré. "Au fur et à mesure des discussions, notre inquiétude monte, s'agissant de la gouvernance, du financement et de la pénibilité. Si nous n'avons pas de réponses à nos craintes sur ces trois points, je m'opposerai à cette réforme" , a-t-il menacé.

Selon des documents envoyés aux partenaires sociaux avant la réunion de mardi, consultés par l'AFP, si rien n'est fait, le déficit cumulé entre 2018 et 2030 pourrait atteindre 113 milliards d'euros. "Il y a donc urgence à annoncer des mesures de redressement. Or depuis décembre, le gouvernement tortille, évite de parler d'âge pivot, d'âge d'équilibre ou de mesure d'âge", dénonce M. Roux de Bézieux. Selon lui, "il faut que le décalage de l'âge de départ soit la mesure principale, sinon exclusive."

"Pourquoi ne pas combiner une montée en charge de l'âge pivot au-delà de 2027, et une accélération de la réforme Touraine, qui allonge la durée de cotisation à 43 ans ? Ensuite, on ajouterait une pincée de produits du fonds de réserve des retraites", a-t-il suggérer, alors que les syndicats sont vent debout contre l'instauration d'un âge pivot. "Au moins 90 % de l'effort financier doit porter sur l'âge", a-t-il encore insisté.

La pénibilité au cœur du débat

Le président du Medef est également revenu sur le sujet de la pénibilité. Il s'est dit d'accord pour plus de départs anticipés, à condition de baisser le nombre de départs pour carrière longue. "Nous ne nions pas le sujet de l'usure au travail , mais il devrait être sorti du débat des retraites et discuté dans le cadre de la branche accidents du travail", a-t-il jugé. La proposition de la CFDT d'établir des listes de métiers par branche pour les quatre critères hors compte de pénibilité (C2P) "revient à créer des régimes spéciaux dans le privé", selon lui.

"À court terme, on peut revisiter le dispositif de contrôle médical et par exemple abaisser l'âge auquel un salarié a le droit de partir en cas d'incapacité. On peut aussi mieux systématiser les visites de la Sécurité sociale en les ciblant sur une liste de professions à risque", a-t-il proposé. "Mais en aucun cas on ne pourra aller vers un système collectif" , a-t-il martelé.

"Le Medef est d'accord pour faire de la prévention de la pénibilité et de la reconversion. Mais pas pour réparer les dégâts ! Cette attitude, si elle perdurait, mettrait par terre l'équilibre de la réforme", avait de son côté prévenu dimanche dans les colonnes du Journal du dimanche.