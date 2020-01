Réforme des retraites : CFDT, CFTC, Unsa... les syndicats réformistes au pied du mur

Après le retrait provisoire de l'âge-pivot, place à la boîte à idées. Le « deal » d'Édouard Philippe aux réformistes : CFDT, CFTC et Unsa vont devoir « formuler des propositions pour remettre le régime en équilibre en 2027 ». Autrement dit, à eux de trouver le « cocktail » de mesures qui permettra d'engranger les 12 milliards d'économies attendues. Pour peu que le patronat - qui n'était pas demandeur -- soit d'accord. Et sous réserve que ces dispositions alternatives tiennent la route aux yeux du gouvernement. S'ils échouent d'ici fin avril, le Premier ministre a déjà prévenu : « Je prendrai mes responsabilités ». Sous-entendu, l'âge-pivot pourrait alors revenir par la petite porte, via une ordonnance, pour une mise en œuvre progressive dès 2022 avec comme âge cible les 64 ans en 2027.Ce lundi, les conciliabules ont commencé. À l'abri des regards, les principaux acteurs de ce donnant-donnant - syndicats réformistes en premier lieu et patronat -- se sont d'abord consacrés à leur réponse écrite au Premier ministre, envoyée ce lundi soir ou mardi. Le nouvel acte du feuilleton des retraites doit ensuite se jouer sous l'égide de la conférence financière dont le calendrier sera déterminé dans les prochains jours.Les hauts salaires dans le viseur ?Une main tendue qui n'est pas sans risques. Ce scénario n'est pas sans rappeler celui de l'assurance chômage... Les réformistes jouent en effet dans cette partie leur crédibilité, à la fois aux yeux d'une base un peu déboussolée, de l'opinion et des autres syndicats toujours dans la rue. Les délais fixés par l'exécutif sont courts et les conditions restrictives : « Pas de baisse des pensions, pas de hausse du coût du travail », a fixé Philippe dans sa lettre.La CFDT en tête, va devoir « passer aux travaux pratiques », selon l'expression de Berger. Pour l'heure, ce dernier affirme qu'il est « encore trop tôt pour ...