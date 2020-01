Réforme des retraites : «Cette grève est devenue politique», déplore l'Unsa-Transports

Au 40e jour de grève à la RATP, ce lundi, Baptiste Arsale, secrétaire général de la fédération Unsa-Transports, qui comprend le syndicat Unsa RATP, majoritaire dans l'entreprise publique, dénonce une grève devenue politique.Sans appeler à la fin du mouvement, il met en garde les agents de la RATP contre « la manipulation politique et syndicale ». Ce lundi a été marqué par un nouveau recul de la mobilisation à la RATP mais surtout à la SNCF (4,3 %)Quel est le niveau de mobilisation ?BAPTISTE ARSALE. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quatre bus sur cinq circulent, 20 % sur les métros et RER. Les AG (Assemblées Générales) ont voté ce lundi matin la poursuite du mouvement mais beaucoup de salariés ont repris le travail. Au bout de 40 jours de grève, ça devient compliqué.Est-ce la fin de la grève à la RATP ?Ce sont les AG qui décideront. Mais ça devient dur financièrement. Vous avez des agents qui ont des crédits à payer, des familles à nourrir. Beaucoup de salariés se posent des questions pour poursuivre ou pas la grève à cause des difficultés financières. Ils sont perdus, d'autant plus que cette grève est devenue politique.Comment ça ?Vous avez des politiques qui viennent sur les AG de la RATP, qui donnent de la crédibilité au mouvement mais sans solution derrière. Comme ceux de la France Insoumise, ce lundi matin, à Pantin (Seine-Saint-Denis). Il faut les voir avec leurs écharpes bleu, blanc et rouge. Ils disent qu'ils se battent avec nous ; ils appellent à la grève générale. Ils redonnent du peps, de l'espoir. Mais quel espoir ? Ils sont grévistes, eux ? Il faut savoir qu'il n'y a plus de négociations ni avec le gouvernement, ni avec la direction de la RATP depuis le 19 décembre.Vous parlez de quels politiques ?De M. Mélenchon, Mme Le Pen ou même M. Faure et d'autres. Des élus qui font de la récupération politique et viennent sur des plateaux télé ou sur les AG pour donner de l'espoir ...