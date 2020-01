Réforme des retraites : ces grévistes de la RATP iront «jusqu'au retrait»

Ils sont conducteurs de métros, syndiqués ou non, militants en première ligne ou dans l'ombre, mais ont tous pour point commun de faire grève depuis 38 jours maintenant, sans interruption, contre la réforme des retraites. Un mouvement historiquement long à la RATP, et que, face aux risques d'essoufflement, ces agents ont voulu mieux expliquer en décrivant leur quotidien de grévistes et de conducteur de métros loin de l'image de privilégiés qu'on leur accole parfois.« Cette grève, on ne la fait pas pour nous, il faut bien le dire. La plupart d'entre nous ne sont pas concernés par la réforme (NDLR : plus de 70 % des conducteurs conserveront leur régime spécial actuel). On perd beaucoup, mais si on ne la fait pas, tout le monde va perdre beaucoup plus après », insiste Sammy, conducteur sur la ligne 5, gréviste et non syndiqué. Avec une quinzaine de collègues, ils ont improvisé une conférence de presse ce mardi. Une initiative inhabituelle pour ces travailleurs de l'ombre, sans étiquette syndicale, sans porte-parole rompu aux déclarations chocs dans les médias. Mais avec la volonté de marteler leur mot d'ordre : « Grève jusqu'au retrait. » LIRE AUSSI > Philippe propose de «retirer» provisoirement l'âge pivot« On a des factures à payer, certains sont à découvert, les agios commencent à tomber », reconnaît Luc, conducteur sur la ligne 5. « Le combat est aussi physique. La journée type, c'est lever à 4 ou 5 heures du matin, on va sur les piquets de grève. Puis on tracte devant les écoles, sur les marchés. Et on retourne l'après-midi à la réouverture du métro. Il faut faire entendre ce que l'on a à dire », poursuit-il. « C'est dur, il ne faut pas se le cacher. On pensait que cela durerait dix jours. Mais maintenant on est déterminés, on ne peut plus s'arrêter », avoue Sammy.Ambiance tendue et mines gravesAu lendemain de la grande manif organisée ce jeudi, les grévistes des lignes 5 ...