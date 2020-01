Réforme des retraites : ces chiffres favorables à l'âge pivot

L'âge pivot à 64 ans, que le gouvernement envisage de mettre en place d'ici 2027, est-il si pénalisant que ne l'affirment les syndicats ? Les chiffres que le gouvernement a remis vendredi matin aux partenaires sociaux relativisent cette vision apocalyptique.Lire aussi Ce que prévoit le projet de loi sur les retraites Selon ces documents révélés par Les Echos et consultés par Le Point, on peut, en gros, diviser la population en trois tiers sur la base de l'exemple de la génération née en 1965, qui aura donc 64 ans en 2029.Pour un premier gros tiers (37 %), l'âge pivot ne s'appliquerait pas puisqu'ils bénéficieraient de départs anticipés. C'est le cas pour les personnes déclarées inaptes au travail, les invalides et les handicapés. Les autres auraient droit à un âge pivot inférieur au droit commun comme ceux ayant occupé des métiers pénibles, faisant parti du dispositif « carrière longue » ou occupent des fonctions régaliennes (policiers, etc).Un autre tiers (32 %), lui, serait pénalisé par l'âge pivot puisque leur âge de départ à la retraite passerait de 62 à 64 ans. Un dernier petit tiers (31 %) serait, au contraire, gagnant avec l'âge pivot puisqu'il lui permettrait de partir à 64 ans sans décote alors que ces personnes doivent aujourd'hui prolonger leur carrière jusqu'à 67 ans, soit l'âge de l'annulation de la décote pour trimestres manquants. Les plus modestes partent plus tardLe gouvernement a...