Réforme des retraites : ce que révèle l'étude d'impact du gouvernement

Cette fois, ça y est. Le gouvernement présente formellement son projet de loi de réforme des retraites en conseil des ministres, vendredi 24 janvier. L'étude d'impact qui accompagne le texte ne sera officiellement dévoilée que lors du dépôt devant l'Assemblée nationale, prévu le 17 février, mais Le Point a eu accès à une synthèse. Elle contredit l'argumentaire des syndicats opposés au système universel par points.Le nouveau régime de retraite serait favorable aux plus aisés ? Faux, répond le gouvernement, chiffres à l'appui. L'écart entre les 10 % des retraités les plus aisés et les plus modestes va se réduire pour la génération née en 1980. Avec les règles actuelles, les premiers auraient touché 7,1 fois plus que les seconds. Avec la réforme, ce sera seulement 5,1 fois plus. Idem pour la génération née en 1990 : l'écart passe de 7,3 à 5,2.Lire aussi Réforme des retraites : pourquoi les footballeurs ne sont pas les grands gagnants L'augmentation du minimum de pension à 85 % du SMIC pour une carrière complète va jouer un rôle non négligeable dans la réduction des inégalités entre retraités, d'autant qu'il va être accordé, à terme, aux salariés rémunérés au smic à temps partiel à 80 %. En 2025, un salarié rémunéré au smic qui aura effectué une carrière complète de 43 ans aura droit à 1 147 euros de pension contre 1 082 euros dans le système actuel, soit un gain de 65 euros. Avec seulement 0,8...