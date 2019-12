Réforme des retraites : ce que les annonces d'Edouard Philippe changent ou non

Les annonces du premier ministre, mercredi, ne modifient pas tant le cadre de la réforme que son calendrier de mise en œuvre. Le point en détail.

Un discours très attendu, mais sans annonces fracassantes. Edouard Philippe a détaillé, mercredi 11 décembre, les contours de la future réforme des retraites devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Dans l'ensemble, le premier ministre a confirmé l'architecture du futur régime de retraites « universel » proposé par Emmanuel Macron pendant la présidentielle 2017 et ébauché dans le rapport Delevoye publié en juillet.

Mais il apporte aussi des réponses à des questions laissées en suspens jusqu'ici et modifie certains pans de la réforme, notamment son calendrier de mise en place. Le point sur ce qui est nouveau et ce qui reste inchangé.

Quels sont les principes de la réforme ?

Créer un seul régime de retraites, dit « universel »

NE CHANGE PAS

Il existe actuellement quarante-deux régimes de retraite différents, chacun avec des règles qui leur sont propres. Emmanuel Macron s'est engagé pendant la campagne présidentielle 2017 à créer un « système universel des retraites où un euro cotisé donne les mêmes droits » à tous. « Universel, cela veut dire pour tout le monde [...] sans exception », a assuré Edouard Philippe, y compris « le personnel politique ».

Cela veut dire que l'ensemble des actifs cotiseront au même régime pendant leur carrière, et verront leur retraite calculée selon des règles communes. Cela simplifie également les choses pour celles et ceux qui changent de carrière au cours de leur vie active, puisqu'ils ne passeront plus d'un régime de retraite à un autre.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr