Réforme des retraites : ce que devrait annoncer Édouard Philippe

Il a promis de la « clarté ». Le Premier ministre Édouard Philippe doit présenter ce mercredi, à la mi-journée, le projet de réforme des retraites du gouvernement. Plusieurs de ses annonces pressenties ont déjà fuité ce mercredi matin dans les médias, notamment Les Échos, France Inter et BFM Business. Cette présentation doit intervenir alors que la grève est toujours massivement suivie notamment à la RATP et à la SNCF, et au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation dans la rue, moins suivie que la première. Entre 339 000 et 885 000 manifestants ont défilé en France ce mardi, soit environ deux fois moins que jeudi dernier.Les syndicats ont déjà annoncé deux nouvelles journées de mobilisation, ce jeudi et mardi prochain. Le chef du gouvernement avait d'ailleurs prévenu qu'il n'y aurait pas d' « annonces magiques ». Avant même qu'Édouard Philippe s'exprime, voici ce qu'il faut retenir des mesures qui devraient être annoncées. La réforme pour celles et ceux nés après 1975La réforme des retraites ne devrait finalement pas concerner les Français nés avant 1975, alors que la date de naissance pour entrer dans le nouveau système avait été jusqu'alors envisagée à 1963, puis à 1973. Les autres citoyens nés après 1975, c'est-à-dire qui ont moins de 44 ans actuellement, verraient leur retraite toujours calculée selon les règles actuelles jusqu'en 2037. C'est à cette date-là qu'ils basculeraient dans le nouveau système.Pour les plus jeunes, qui ne sont pas encore sur le marché du travail, l'entrée dans le nouveau système se ferait à partir du 1er janvier 2022. Ils seraient donc concernés dès le début de leur carrière. Transition de dix ans pour les régimes spéciauxParmi les bénéficiaires d'un « régime spécial », notamment les salariés de la RATP et de la SNCF, seuls ceux nés après 1985 pourraient n'être concernés par la réforme. Ce qui représente un écart de dix ans ...