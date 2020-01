Réforme des retraites : ce que contient le projet de loi

Drôle de timing... Alors que les mobilisations se poursuivaient dans toute la France, les services du secrétaire d'Etat aux retraites ont convoqué jeudi une partie de la presse à 17 heures pour présenter le texte du projet de loi sur le nouveau système des retraites, envoyé en fin de semaine dernière au Conseil d'Etat. La raison officielle ? Les possibles fuites. Car le texte arrive le 24 janvier en Conseil des ministres, mais il devait auparavant être envoyé dans la nuit de jeudi à vendredi aux partenaires sociaux des caisses concernées, notamment la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).Pas de texte remis en main propre à la presse, mais une explication longue et très technique de ce que contient cette centaine de pages... Voilà l'exercice auquel s'est livré pendant deux heures l'entourage du nouveau Mr Retraite, Laurent Pietraszewski. Qu'apprend-on ? C'est la traduction presque mot pour mot de l'architecture déclinée par le Premier ministre le 11 décembre dernier, lors de sa présentation de la réforme au Conseil économique, social et environnemental (CESE).L'âge d'équilibre est inscrit dans la loi « par défaut »Pierre angulaire financière de cette réforme, l'âge pivot autrement appelé « âge d'équilibre » ou « âge de référence » figure bel et bien dans le texte. Edouard Philippe l'avait d'ailleurs confirmé mardi dernier. Il s'agit avec cette mesure de faire face aux prévisions de déficits d'ici à 2025 formulées récemment par le Conseil d'orientation des retraites (entre 8 et 17 milliards). De quoi braquer Laurent Berger, de la CFDT, qui a une nouvelle fois martelé ce jeudi : « si l'âge pivot reste dans la loi c'est non ! ». « Tout ce qui sera acté lors des négociations fera l'objet d'une lettre rectificative », insiste néanmoins une source de l'exécutif. D'ailleurs, les termes mêmes de ce projet de loi laissent une porte ouverte. « L'âge ...