Réforme des retraites : Castaner le confirme par écrit, les policiers garderont leur régime

Christophe Castaner le confirme dans un courrier adressé samedi aux syndicats, que l'AFP a pu consulter : au-delà de la réforme des retraites que le gouvernement entend mettre en place, les policiers garderont leur régime dérogatoire.« Dès lors qu'ils occupent des fonctions régaliennes de protection de la population », écrit le ministre de l'Intérieur, et « compte tenu des dangers auxquels ils sont exposés », ils continueront à « bénéficier des dérogations à l'âge de départ à la retraite ».Au sein du ministère, on explique, à l'appui de cette décision que « les policiers, comme les gendarmes, sont confrontés à la dangerosité pas seulement au moment de l'action ». Et le ministère d'insister : « La fonction même de policier les expose au risque ». LIRE AUSSI > Retraites : arrêts maladie et blocages, la menace des policiers pour préserver leur régime spécialDans sa lettre, le ministre de l'Intérieur assure également aux syndicats que la bonification spéciale dite « du cinquième » ou « quinquennale », qui leur offre une annuité (quatre trimestres) de cotisation tous les cinq ans, sera « remplacée par une surcotisation du ministère de l'Intérieur ».Le maintien du régime dérogatoire est cependant corrélé à la fonction de policier. « On va poursuivre le travail d'identification dans la police comme dans la gendarmerie des fonctions de substitution qui n'ont pas vocation à être occupées par un policier ou un gendarme », assure-t-on à Beauvau.Un policier, qui souhaiterait ainsi rester sur un poste de secrétariat, par exemple, ne pourra pas bénéficier du régime dérogatoire. Les syndicats seront également « associés au groupe de travail » chargé de proposer une « cartographie des postes à substituer ».Depuis une semaine, les syndicats avaient appelé à des actions pour protester contre le projet de réforme des retraites susceptible de toucher la police. Ils craignaient ...