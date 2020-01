Réforme des retraites : calme trompeur pour Edouard Philippe

Lundi matin, pour la première fois depuis des semaines, Edouard Philippe a presque repris le cours d'une vie normale de Premier ministre. Enfermé dans son bureau une bonne partie de la journée, à signer des parafeurs, à recevoir quelques ministres pour des réunions bilatérales liées aux affaires courantes. Mais rien, absolument rien à l'agenda sur la réforme des retraites. Tout au plus, s'est-il tenu au courant des chiffres de mobilisation à la RATP et de la SNCF où le taux de grévistes (4,3 %) est tombé au plus bas.Quelque chose a effectivement changé depuis ce week-end et ce fameux compromis proposé par le locataire de Matignon qui s'est dit, pour la première fois, « disposé à retirer » l'âge pivot de 64 ans, afin de sortir de la crise. Une revendication portée depuis des semaines par les syndicats réformistes, CFDT en tête.Conférence de financement Mais pas un chèque en blanc pour autant : charge aux organisations syndicales et patronales de trouver désormais une mesure alternative pendant la fameuse conférence de financement qui doit faire émerger, d'ici à fin avril, une mesure équivalente pour équilibrer le futur système de retraites. Du donnant-donnant en quelque sorte.Manière, aussi, pour Edouard Philippe de prouver qu'il n'a rien lâché sur le fond, et donc de garder la face. Tout en laissant à Laurent Berger, le leader de la CFDT, l'impression d'avoir obtenu une concession majeure. « Un compromis, ce n'est pas un match nul. C'est deux parties qui ont le sentiment d'avoir gagné », assure en privé le Premier ministre après ce tournant majeur.Même si le plus dur reste à faire. Car la grève se poursuit avec mobilisation qui, au 40e jour du mouvement, bat des records de durée. « Une impasse », selon Philippe, qui a rappelé dimanche soir sur France 2 qu'il irait « jusqu'au bout » de cette réforme. LIRE AUSSI > Les prévisions de trafic RATP et SNCF en Ile-de-France ce mardi Et ...