Réforme des retraites : «Ça ne me ravit pas d'aller faire l'imbécile» à Matignon, s'agace Philippe Martinez

Au matin d'une journée de réunions avec syndicats et patronat à Matignon sur le financement du système des retraites, le patron de la CGT Philippe Martinez a témoigné son agacement ce vendredi matin. « J'ai vérifié toutes les boîtes aux lettres de la CGT pour savoir où il est arrivé. Non pas du tout. Rien reçu. À la CGT, on n'a pas le texte », a lancé le secrétaire général de la CGT sur France Info en évoquant une « fake news ».Jeudi soir, le gouvernement avait pourtant annoncé avoir envoyé aux partenaires sociaux son projet de loi de la réforme des retraites, à la veille d'un nouveau round de négociation qui s'est ouvert ce vendredi matin.« Si on discute de choses qui sont déjà écrites, ça ne me ravit pas d'aller faire l'imbécile devant le Premier ministre pour m'apercevoir que ces discussions ne servent à rien. C'est la cerise sur le gâteau », a-t-il ajouté, visiblement fâché.«On a fait des propositions et le texte est déjà écrit»Prenant exemple de la pénibilité, il a regretté la méthode gouvernementale : « On discute, on a fait des propositions et le texte est déjà écrit. Avouez que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas dans le bon sens ». LIRE AUSSI > Réforme des retraites : les jours passent et c'est toujours l'impasse« C'est bien normal qu'il y ait un texte de travail [...]. Clairement ce texte peut évoluer en fonction des concertations d'ici à la présentation en conseil des ministres le 24 janvier », a défendu, toujours sur France Info, la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne. Le texte, a-t-elle ajouté, peut aussi être modifié au cours du débat parlementaire. Réforme des retraites: "Ce texte peut évoluer d'ici la présentation au Conseil des ministres et la présentation au Parlement", indique Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire pic.twitter.com/U0ynJZYbCO-- franceinfo ...