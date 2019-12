Réforme des retraites : c'est quoi, exactement, les «régimes spéciaux» ?

C'est un terme qui cristallise les débats autour de la réforme des retraites et de la très forte mobilisation sociale attendue ce jeudi 5 décembre. Les « régimes spéciaux », qui profitent à une petite partie des salariés et des retraités en France, sont dans le viseur du gouvernement qui veut y mettre fin. « L'intégration des régimes spéciaux et des régimes parlementaires est régulièrement citée comme une condition pour un futur système universel destiné à apporter la justice, l'équité et la solidarité auxquelles les Français aspirent », lit-on dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, le « Monsieur retraites » du gouvernement.Des caractéristiques communesPour commencer, qu'appelle-t-on « régimes spéciaux » ? Nos différents interlocuteurs s'accordent pour dire qu'il n'existe pas de définition officielle, mais seulement des caractéristiques communes. Les salariés concernés « bénéficient de règles spécifiques principalement en matière d'âge de départ à la retraite, avec des départs anticipés entre 52 et 62 ans pour des fonctions considérées comme pénibles (conducteurs, machinistes etc), et de mode de calcul de la retraite », appuie l'entourage de Jean-Paul Delevoye.Ces régimes spéciaux de retraite ont notamment « une assise professionnelle très étroite, font office de régime de base et de complémentaire, et présentent des particularités en termes de droits », énumère de son côté le journaliste spécialiste des retraites François Charpentier, auteur notamment de « Une nouvelle sécurité sociale » (ed. Economica).Au total, selon le rapport 2019 de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) du ministère des Solidarités et de la Santé, il y a près de 1,1 million de retraités qui bénéficient d'un « régime spécial », sur un total de 17,2 millions. La grande majorité des retraités en France (14,2 millions, soit 82 %) sont au ...